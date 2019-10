Calcio D, il Cattolica SM piegato dal Real Giulianova (2-3) nel nuovo Calbi. Tafferugli nel dopo partita

Sport

Cattolica

| 20:40 - 13 Ottobre 2019

Le squadre in attesa del fischio di inizio.

Sconfitta casalinga per il Cattolica SM al Calbi, inaugurato per l'occasione, ad opera del Real Giulianova. Gli abruzzesi sono passati in vantaggio con Fioretti su rigore, uno-due splendido di di Rizzitelli e allo scadere della prima frazine 2-2 di Diamoutene con un tiro al volo.

Al 15' della ripresa la squadra di Cascione ha fallito il 3-2 con Battistini a porta vuota: ha tirato alto al volo su traversone dal fondo. Al 20' della ripresa ancora bomber Fioretti a segno per il 2-3 finale. Poi il Real Giulianova ha controllato il match con mestiere.

A fine partita momenti di tensione tra le tifoserie. Alcuni supporter si sono incrociati nel parcheggio vicino allo stadio e hanno dato il via ad un parapiglia, che ha coinvolto circa 40 persone, alcune armate di bastoni, altri di cinghie. I Carabinieri di Cattolica, sul posto per il servizio d'ordine, sono intervenuti prontamente e hanno evitato che il tafferuglio degenerasse in una rissa. Pare che non ci siano feriti, ad ogni modo nessuno dei coinvolti ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso.



Il tabellino

ATTOLICA SM-REAL GIULIANOVA 2-3



CATTOLICA (3-5-2): Aglietti; Berra, Gaiola, Guarino; Fabbri (24’ st Croci), Pasquini, Stallone, Nsingi (10’ pt Bernardi), Som (29’ st Guglielmi); Rizzitelli (33’ st Merlonghi), Battistini (19’ st Cisse). A disp.: Aluigi, Barellini, Bernardi, Gasperoni, Cannoni. All.: Cascione.



REAL GIULIANOVA (4-3-3): Di Piero Fazzini, Moi, Diamoutene, Ferrini; Ramku, Cipriani, Di Paolo; Barlafante, Fioretti, Vitelli (14’ st Suriano). A disp.: Bifulco, Antonelli, Melandra, Dantonio, Gueye, Licka, Bardeggia, Balducci. All.: Del Grosso.



ARBITRO: Cosseddu di Nuoro.



RETI: 7’ pt Fioretti (rig.), 21’ e 26’ pt Rizzitelli, 45’ pt Diamoutene, 20’ st Fioretti.



NOTE: ammoniti: : Pasquini, Guarino, Merlonghi.. Espulso: 34’ st Rizzitelli (dalla panchina) , 44’ st Pasquini per doppia ammonizione. Spettatori: 500 circa. Corner: 6-6.