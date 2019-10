Rimini Calcio, "brodino" con il Fano: Scotti para rigore e salva lo 0-0. Le PAGELLE

Sport

Pesaro

| 17:08 - 13 Ottobre 2019

Il portiere del Rimini Francesco Scotti.

Il Rimini esce dal Mancini di Fano con un punticino ultile a smuovere la classifica. Bicchiere mezzo pieno, considerata l'inferiorità numerica dal 57' per l'espulsione di Zamparo, reo di una gomitata a palla lontana sul centrale avversario Di Sabatino; bicchiere mezzo vuoto, considerata la buona prestazione del primo tempo, che però non ha portato concretamente a grandi occasioni. Tanto lavoro in fase di sponda per Gerardi e Zamparo, ma pochi palloni utili a impensierire veramente la difesa marchigiana. Il Rimini nella prima frazione ha così portato un pressing aggressivo a metà campo sugli avversari e ha tenuto il pallino del gioco, rischiando però di passare in svantaggio al 28': mani in area di Nava su cross di Baldini e rigore di Barbuti deviato in corner dall'ottimo Scotti. Nella ripresa la squadra di Cioffi ha pagato dazio all'inferiorità numerica ed è stata graziata da Carpani (colpo di testa a lato) e dalla scarsa pericolosità sottoporta degli avversari, privi di un terminale offensivo (Barbuti, deludente, è stato sostituito). C'è stata anche un traversa del Fano, su tiro da fuori area di Parlati, complice però una decisiva deviazione di Ferrani.





Fano - Rimini 0-0



FANO (4-3-3): Viscovo - Tofanari, Di Sabatino, Gatti, De Vito - Carpani (73' Said), Sapone (46' Marino), Parlati - Sarli (46' Kanis), Barbuti (67' Di Francesco), Baldini.

In panchina: Venditti, Fasolino; Beduschi, Diop, Ricciardi, Boccioletti; Paolini; Gjuci.

All. Fontana.



RIMINI (3-5-2): Scotti - Scappi, Ferrani, Oliana (70' Ventola) - Nava, Cigliano (60' Arlotti), Palma, Montanari, Silvestro (77' Mancini) - Zamparo, Gerardi (70' Picascia).

In panchina: Sala, Santopadre; Finizio, Messina; Lionetti, Pari; Petrovic, Bellante.

All. Cioffi.



ARBITRO: Pashuku di Albano Laziale (Assistenti: Rinaldi e Yoshikawa di Roma 1).

NOTE: espulso Zamparo al 57', ammoniti Silvestro, Nava, Palma. Recupero 1'+4'.

Qui la diretta testuale dell'incontro





Pagelle



SCOTTI 7 (il migliore): salva il risultato con una grande parata sul rigore di Barbuti.

SCAPPI 6: nella ripresa con un liscio di testa rischia di mandare in porta Said. Dovrà pagare un caffè a Ferrani. Buon primo tempo, dove fa valere la sua prestanza fisica.

FERRANI 7: chiusura decisiva su Said, dopo il "buco" di Scappi, pericoloso di testa nel primo tempo, ma Viscovo dice no.

OLIANA 6: terzino sinistro sia nella difesa a tre, sia in quella a quattro. Si prende pochi rischi, quando è sotto pressione spazza senza pensarci troppo. Da riproporre.

NAVA 6.5: buona partenza nel ruolo di esterno, fa valere soprattutto la sua fisicità nel confronto con De Vito. Diligente da terzino.

CIGLIANO 6.5: molto grintoso, ha sbagliato qualche pallone in impostazione, ma in fase di non possesso si è fatto sentire con diversi recuperi. Ha giocato con autorevolezza.

PALMA 5.5: si accende a tratti e sbaglia qualche pallone di troppo in impostazione. Nella ripresa soffre con la squadra in inferiorità numerica.

MONTANARI 6: la sua prestazione rispecchia in generale quella della squadra. Bene nel primo tempo (anche se perde un paio di palloni pericolosi), nella ripresa soffre.

SILVESTRO 6: buona partenza, come spesso gli capita spinge molto e si smarca per il cross, poi cala.

GERARDI 5.5: lavora molto per la squadra, così finisce spesso a gravitare lontano dalla zona calda dell'area. Un bel tiro da fuori costirnge Viscovo a una delle due uniche parate della partita.

ZAMPARO 5: lascia il Rimini in dieci, un'ingenuità che costa caro ai biancorossi.

ARLOTTI 5.5: entra con il Rimini in dieci, nel momento peggiore della partita. Meglio nel finale quando si sposta a sinistra con l'ingresso di Mancini.

VENTOLA 6: entra con grinta in campo, facendosi valere anche come difensore aggiunto.

PICASCIA 6: una chiusura decisiva nel finale che innesca anche una potenziale azione pericolosa del Rimini.

MANCINI S.V.

CIOFFI 6: il Rimini ha dato segnali di ripresa dal punto di vista mentale, poi l'espulsione di Zamparo ha complicato tutto. Ma ha gestito bene i cambi.



FANO: Viscovo 6.5, Tofanari 5.5, Di Sabatino 7, Gatti 6.5, De Vito 6.5, Carpani 5.5 (Said 6), Sapone 5 (Marino 6), Parlati 6.5, Sarli 5.5 (Kanis 5.5), Barbuti 5 (Di Francesco 6), Baldini 6.5. All. Fontana 6.5. (r.g.)