San Leo, sindaco e cittadini insieme per pulire le rive del fiume Marecchia

Attualità

San Leo

| 12:28 - 13 Ottobre 2019

Sindaco, consiglieri e cittadini impegnati nella pulizia delle rive del fiume Marecchia.

Sindaco, consiglieri e cittadini di San Leo impegnati sabato (12 ottobre) in un intervento di pulizia della riva del fiume Marecchia. Il sindaco Leonardo Bindi, i consiglieri Federico Giorgi e Giacomo Saccani, in una breve nota pubblicata su Facebook, ringraziano i cittadini intervenuti a collaborare nell'operazione di pulizia volontaria. "Un grande ringraziamento anche a Marco Pazzini, Paolo Ricci e Andrea De Luca della Montefeltro Servizi che hanno messo a disposizione materiali e mezzi per questa fantastica iniziativa, che non mancherà di essere ripetuta quanto prima", spiega il sindaco Bindi.