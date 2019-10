Meteo Rimini: qualche nuvola, ma prosegue l'ottobre con temperature miti

Attualità

Rimini

| 10:02 - 13 Ottobre 2019

Sole e nuvole.

Dopo un weekend in cui si sono alternati sole e nuvole, la settimana partirà con maggiori annuvolamenti, ma le piogge potrebbero arrivare, deboli, solo tra martedì e mercoledì. Le temperature massime saranno sempre superiori ai 20°. L'ottobre dal carattere mite sembra destinato a proseguire anche nel prossimo fine settimana.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Lunedì 14 Ottobre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Nuvoloso al mattino con possibile foschia in prossimità della costa; parzialmente nuvoloso tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, comprese tra +14°C e +20°C.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mare: calmo.

Attendibilità: alta.



Martedì 15 Ottobre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Nuvoloso al mattino, poco o parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, nuovo aumento della nuvolosità in serata.

Precipitazioni: locali deboli piogge non escluse tra serata e notte verso Mercoledì.

Temperature: in aumento, comprese tra +15°C e +24°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 16 Ottobre



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Poco nuvoloso al mattino, sereno dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione comprese tra +14°C e +22°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: condizioni in prevalenza stabili e soleggiate nella giornata di Giovedì 17 Ottobre, così come nel fine settimana seppur con qualche nube in più tra Sabato 19 e Domenica 20. Temperature in flessione nei valori minimi Giovedì 16, in lieve ripresa tra Sabato e Domenica.

