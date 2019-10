Attualità

Poggio Torriana

| 09:31 - 13 Ottobre 2019

Via Costa del Macello a Poggio Torriana.

Un nostro lettore segnala un'altra situazione di incuria in Valmarecchia. Nella fattispecie si tratta di via Costa del Macello, con la vegetazione che invade la carreggiata stradale. La stessa che cresce sull'asfalto, provocando crepe e buche. Scrive il nostro lettore: "E' una foresta, non si cammina più. Complimenti al Comune!".