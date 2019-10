Basket C Silver, Santarcangiolese corsara a Bologna: 61-71

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 02:12 - 13 Ottobre 2019

Giacomo Zannoni top scorer del match.



Santarcangelo corsara a Bologna contro il solito Atletico Basket aggressivo e mai domo in una partita ricca di falli antisportivi e tecnici, condotta dai c lementini dal secondo quarto in poi. Finale: 61-71.



Primo quarto con Zannoni e Fusco subito protagonisti, dall’altra parte invece Artese gioca con una vistosa fasciatura al capo. Santarcangelo finisce sotto quando Veronesi segna sul rimbalzo offensivo il 13 a 11. Entrano Dimonte e Adeosun, Fusco assume il comando delle operazioni ma il quarto termina sul 14 a 17 nonostante la schiacciata sulla sirena di Adeosun che però arriva oltre tempo massimo.



Seconda frazione con i clementini che stringono ancora di più in difesa e superano nel punteggio gli avversari grazie a Fusco: al 5’ sul timeout Atletico è 21-28 a 21. Doppio antisportivo tra Grassi e De Simone, ma Atletico rimane lì e la seconda frazione termina sul 26-32 per i gialloblù.



Ripresa che comincia con una super stoppata di Fornaciari su De Simone lanciato in contropiede e sul ribaltamento di fronte Adesoun sfrutta l’assist di Zannoni e da il la ad un break anche grazie ad una serie di contropiede. Vengono espulsi Grassi e De Simone per somma di antisportivi. La schiacciata di Fornaciari su Veronesi chiude il quarto ma produce anche un tecnico a Ricky reo di aver invitato il bolognese a saltare più in alto. Il quarto termina sul 32-50.

Utimo quarto con protagonisti i falli (non fischiati) con due giocatori usciti per contusioni (Dimonte e Nervegna). Raffaelli segna tre volte dalla lunga ma Atletico con i raddoppi e le palle recuperate rientra fino a - 10, con i santarcangiolesi però in controllo. Punteggio finale 61-71.



Il tabellino

Atletico Basket - Santarcangiolese 61-71

Atletico: Artese 2, Paolucci 4, Conidi 16, Montanari 3, De Simone 10, Veronesi 6, Tognazzi 4, Campanella 14, Trebbi 2, Martelli, Serra, Pedroni. All. Guidetti

Santarcangiolese: Zannoni 21, Nervegna 11, Fusco 14, Adeosun 4, Raffaelli 12, Dimonte 2, Fornaciari 7, Grassi. Ne: Malatesta, Sirri, Dini. All. Evangelisti.

Arbitri:Saletti e Fioriti

Parziali: 17-14 26-32 32-50 61-71