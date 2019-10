Uno Bianca, la commemorazione delle 24 vittime. Prevista anche la staffetta podistica

Attualità

Emilia Romagna

06:53 - 13 Ottobre 2019

Uno Bianca.

Come ogni anno, Bologna ricorderà oggi (13 ottobre) le vittime civili e militari della banda della Uno Bianca, che fra il 1987 e il 1994 ha provocato 24 morti e oltre 100 feriti. La cerimonia si svolgerà alle 15 nel parco di viale Lenin, davanti al monumento commemorativo la cui targa, l'inverno scorso, era stata rubata e successivamente ritrovata dai Carabinieri. In mattinata ci sarà inoltre la consueta staffetta podistica 'Vittime Uno Bianca', con partenza dal cippo dedicato ai carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Erriu uccisi a Castel Maggiore e arrivo al parco di viale Lenin. La commemorazione si svolge nella ricorrenza di una delle loro rapine sanguinarie, compiuta il 13 ottobre 1988 al supermercato Coop di via Massarenti.