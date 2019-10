L'attore di Santarcangelo Samuele Sbrighi in una nuova web serie: "Gli Sbarellati" da mercoledì online Prodotta da Simone Riccioni, uscirà in 10 puntate brevissime per far ridere e svagare

Attualità Santarcangelo di Romagna | 06:45 - 13 Ottobre 2019 La copertina della nuova web serie di Riccioni con Sbrighi. Mercoledì 16 ottobre uscirà una nuova serie per il web. Si intitola “Gli sbarellati” e parla di due baristi che vorrebbero fare gli attori e raccontano, attraverso le loro vicissitudini, la vita da bar. Sono Simone Riccioni, che è anche il fondatore della società Linfa crowd e quindi produttore della sketch commedy, e l’attore santarcangiolese Samuele Sbrighi, nei panni di due colleghi che vorrebbero diventare famosi ma sono relegati dietro il bancone di un bar di paese, per l’esattezza delle Marche (l’azienda è L’Arte Bianca). Il progetto ha una pagina Facebook e uscirà a puntate una volta la settimana nel canale youtube di Sbrighi, che finora ha prodotto un corto e tre film di cui l’ultimo di successo nazionale soprattutto fra gli studenti, una pellicola dedicata alla storia vera di un’amica che ha preso mezza pasticca di ecstasy.



La serie è composta da puntate brevi o brevissime, al massimo da 2 minuti e mezzo, un formato che si presta per la visualizzazione veloce che tanto piace agli internauti di oggi, soprattutto ai più giovani, e che può essere vista comodamente su ogni dispositivo e da ogni angolo della giornata. Oltre che su Youtube si potrà vedere anche su Facebook e Instagram.