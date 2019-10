Calcio qualificazioni Europei: San Marino, da Bruxelles a Glasgow per la sfida alla Scozia

Sport

Repubblica San Marino

| 19:13 - 12 Ottobre 2019

Foto Fsgc.

Dopo la dura notte del Re Baldovino, la Nazionale di San Marino è arrivata a Glasgow nel pomeriggio di ieri (venerdì 11 ottobre) per affrontare la Scozia nell’ottavo impegno del Girone I di qualificazione ad Euro 2020, l’ultimo in trasferta: “Non mi posso aspettare più di quanto i ragazzi non riescano già a darmi: quel che mi attendo è una maggior consapevolezza di poter fare qualcosa in più in fase offensiva partita dopo partita, che possa dare soddisfazione tanto a me quanto a loro. Il momento storico della Scozia è delicata in quanto veniamo a giocare ad Hampden Park dopo quattro loro sconfitte consecutive, pertanto è lecito aspettarsi una carica agonistica che potrà darci non poco fastidio”.



Al fianco del CT, l’attaccante del Monopoli Nicola Nanni il quale fa le carte ai prossimi avversari: “Penso che sia una delle squadre più fisiche del girone, cosa che potremo pagare molto e certamente ci darà fastidio. Soffriamo parecchio i finali di gara e per questo tenteremo di arrivare al massimo delle nostre possibilità al 90’, cosa che col Belgio abbiamo lasciato per strada”. Sul fatto che sia uno dei pochi atleti professionisti nel comparto della Nazionale, non fa distinzioni di sorta: “Non cambia assolutamente nulla, sono parte della squadra come tutti i miei compagni ed esattamente come loro ci metto il cuore in ogni partita”.



Una nazionale, quella scozzese, che non deve essere sottostimata per i recenti risultati - assicura Varrella -: “La Scozia si è trovata davanti gli avversari più forti di questo girone; non penso sia peggiorata da marzo, credo piuttosto che debba essere consapevole che debba fare il proprio percorso senza focalizzare eccessivamente l’attenzione sulla gara di domani quale momento per dimostrare le loro potenzialità. Mi auguro giochino alla loro maniera, noi cercheremo di frenarli e - se possibile - creargli qualche problema”. E se a Glasgow si fa strada l’idea di una nazionale - quella di casa - fragile mentalmente, il tecnico biancoazzurro sottolinea come “non conosco a fondo le loro problematiche, anche se negli ultimi 15 giorni ho visionato in più di un’occasione la Scozia. Hanno sofferto il gioco aereo col Belgio, ma credo anche che la fragilità mentale sia altra cosa, non mi danno questa sensazione perlomeno: piuttosto potrebbero essere talvolta increduli davanti ad avversari tanto forti tecnicamente e tatticamente”.



Su espressa richiesta della stampa locale, Nanni indica la condizione per cui la gara di domani sera possa essere dal suo punto di vista soddisfacente: “Esistono tante partite all’interno di una partita, ma credo che tentare di vincere quanti più duelli possibili con i miei avversari diretti potrebbe essere un piccolo successo; inoltre a livello di squadra portare il più avanti possibile un risultato positivo”. Unico assente dei 23 di Glasgow è capitan Davide Simoncini, per cui è scattata la squalifica dopo il giallo rimediato nei minuti finali del Re Baldovino: “L’assenza di un singolo elemento non sconvolge la situazione globale di squadra, mi auguro che chi lo sostituirà possa dare quell’entusiasmo e quell’arroganza giovanile che può servirci in difesa” - chiosa Varrella -.



Si gioca alle 18:00 italiane, con diretta sulle piattaforme digitali di San Marino RTV a partire dalle 17:50.



I convocati



BATTISTINI

ManuelDF22/07/94Tropical Coriano24SimoneGK21/01/97San Marino CalcioFilippoFW18/05/97Vibonese11MarcoFW02/01/94DomagnanoCristianDF28/02/92Folgore27LucaFW05/07/95Tre PenneLucaMF18/07/96FYA RiccioneAlessandroDF09/09/97Tre FioriAlexDF13/06/90FaetanoAlexMF30/06/84Riccione Calcio46MattiaMF15/12/91Tropical CorianoAlessandroMF10/10/94Pietracuta16EnricoMF16/07/91Libertas17AndreaDF23/03/97Marignanese14Adolfo JoséFW31/01/86Pennarossa30LorenzoMF12/07/97FYA Riccione11MarcelloMF08/09/98PietracutaNicolaFW02/05/00MonopoliMirkoDF21/03/87Marignanese48AldoGK30/08/86Tre Fiori60Fabio RamònMF05/02/96Pietracuta14MatteoGK06/07/96Libertas