Quattro arresti in tre anni per il borseggiatore tunisino, sorpreso a passeggio in violazione dei domiciliari

| 06:51 - 13 Ottobre 2019

Agenti di Polizia durante un arresto (foto di repertorio).

Per la quarta volta in tre anni lo stesso borseggiatore, un 63enne tunisino, è stato fermato dall'assistente capo della Polizia Penitenziaria di Rimini, Mauro Vagnini. Sabato mattina il nordafricano non è stato colto sul fatto mentre rubava i portafogli durante il mercato settimanale, ma mentre passeggiava con un'amica, in violazione dei domiciliari. Era stato infatti arrestato per lo scippo di un'anziana su un autobus lo scorso agosto e condannato a 6 mesi di reclusione da scontare ai domiciliari. Vagnini lo ha incrociato in via Garibaldi e lo ha immediatamente riconosciuto, chiamando la Polizia e fermando il 63enne per evitare che scappasse. Il nordafricano è stato arrestato per evasione.