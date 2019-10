Basket femminile, Happy Basket in partnership col Centro Attività Fisica Saulle

Sport

16:58 - 12 Ottobre 2019

La società Rimini Happy Basket ha stipulato un accordo di partnership con il Centro di Attività Fisica Saulle, allo scopo di fornire un supporto altamente specializzato alle proprie atlete. Da quasi 30 anni il Centro Saulle garantisce attività di recupero funzionale e ginnastica terapeutica a livelli di eccellenza, grazie ad uno staff di professionisti laureati e alla strettissima collaborazione del Professor Nicola Saulle con i Dottori Alessandro Lelli, Giuseppe Porcellini e Fabrizio Campi, ortopedici di fama internazionale.

Quello del Professor Saulle è tra l'altro un nome noto a tutti gli appassionati di pallacanestro riminesi, visti i tanti anni di successo spesi nello staff medico del Basket Rimini.

"Questa collaborazione rappresenta una grande opportunità per le nostre ragazze e per le loro famiglie - ha spiegato coach Pier Filippo Rossi -, perché testimonia la volontà della società di salire di livello e perché offre un approccio alla cura degli infortuni che definirei "educativo": è nostro desiderio infatti che tutte le atlete capiscano l'importanza dell'essere seguite in maniera mirata da specialisti del settore, evitando percorsi improvvisati che rischiano di compromettere l'intervento e di allungare i tempi di recupero"