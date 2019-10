Raccolta firme contro la nuova viabilità di Rimini: "per i residenti più caos e inquinamento"

Attualità

Rimini

| 16:03 - 12 Ottobre 2019

Alcuni dei passanti che si sono fermati a firmare la proposta del consigliere Renzi.

Si è tenuto questa mattina (sabato 12 ottobre) in Piazza Tre Martiri il banchetto promosso dal Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi per la raccolta di firme contro l’annunciato cambio di viabilità monte-mare sulle vie Ducale, Cavalieri, Clodia, Corso Giovanni XXIII.



"Hanno presenziato attivamente numerosi residenti delle vie coinvolte, che hanno già “sperimentato” la deviazione del traffico monte-mare per i lavori sulla Via Bastioni Settentrionali e di Porta Galliana", spiega il consigliere Renzi.



Secondo Renzi, i cittadini "hanno già subito per parecchi mesi l’intasamento veicolare, l’inquinamento acustico e atmosferico, i gas di scarico, il rischio dei pedoni di uscire di casa (anche per la mancanza di marciapiedi), il moltiplicarsi di incidenti".



"La condivisione della protesta - rileva Renzi - è stata espressa anche dai cittadini di altre zone della città, che considerano irrazionale dirottare il traffico di attraversamento della città, dalla Circonvallazione nel Centro Storico".



Sono state 300 le firme raccolte. Inoltre sarà indetta un'assemblea pubblica sul tema.