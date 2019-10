Montescudo Monte Colombo, bilancio di metà mandato: "Investiti 2,3 milioni di euro in lavori pubblici"

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 06:55 - 13 Ottobre 2019

Panoramica di Montescudo - Monte Colombo.

Tempo di bilanci di metà mandato per l'amministrazione comunale di Montescudo Monte Colombo. L'occasione, il 20 settembre scorso, è stata l'inaugurazione dei nuovi uffici del Comune. L’Assessore Mauro Gnesi sottolinea che “il Piano Triennale dei Lavori Pubblici che abbiamo completato mette in evidenza un investimento totale di 2,3 milioni di euro e altrettanti ne verranno concretizzati nel triennio in corso, da qui al 2021" e rivendica la bontà delle scelte dell'amministrazione: "Tutti possono rendersi conto di quanto lavoro si sia fatto in questi primi anni, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che sono state eseguite, ma soprattutto delle opere pubbliche che sono state progettate e realizzate in favore di tutte le fasce sociali della popolazione: dai più piccoli – tanti gli interventi per la sicurezza sismica sui diversi edifici scolastici, ma non solo – ai più anziani, passando per i giovani e le famiglie, basti pensare alle strutture sportive e alle strade". Sul tema strade, l'assessore evidenzia: "abbiamo completato la manutenzione stradale e la messa in sicurezza di circa 10 km di strade comunali. Si tratta esattamente di un terzo dei 30 km di strade comunali, già asfaltate nei primi tre anni. Contiamo di continuare su questa strada, se mi permettete il gioco di parole, tanto è vero che altri interventi sono già programmati, anche per il 2019”, chiosa l’Assessore Mauro Gnesi.



Anticipando i lavori in arrivo, già finanziati, l’Assessore annuncia che “non ci sono solo strade: a breve appalteremo la riqualificazione dell’illuminazione pubblica di tutta l’area del preesistente Comune di Monte Colombo, con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con nuove luci a led. Si tratta di un’opera importante, nell’ordine di 270.000,00 euro, che è però un vero e proprio investimento, in quanto ci permetterà di risparmiare sul consumo elettrico una cifra tale da ripagare l’intervento in pochi anni. Esaurita questa fase, il Comune avrà quindi tali risorse a disposizione e i cittadini un’illuminazione pubblica all’avanguardia. Crediamo, come Amministrazione Comunale, che questo sia un modo serio e lungimirante di gestire le risorse pubbliche".



Nel computo degli interventi realizzati, c’è anche la nuova Biblioteca Comunale, su cui il Sindaco Elena Castellari e la sua maggioranza hanno puntato molto in questi primi anni di legislatura: “Si tratta della prima vera e grande opera realizzata grazie alla fusione dei due Comuni, ed è un esempio chiaro di ciò che si può fare grazie a questa nuova dimensione comunale". Il sindaco ha aggiunto: "I due Comuni avevano solo due sale lettura che per dimensioni e servizio non potevano assolvere alle funzioni previste di biblioteca, né ospitare laboratori o eventi. La nuova Biblioteca di Taverna, invece, è un contenitore culturale idoneo non solo per gli studenti e i lettori, ma anche per tante manifestazioni, eventi, laboratori - come quelli appena partiti che hanno inaugurato la Sezione Ragazzi il 1 ottobre – e attività all’aperto, avendo a disposizione un bellissimo giardino esterno, oltre ad un idoneo parcheggio per le auto sul retro". Il sindaco ha rimarcato l'importanza della fusione tra Montescudo e Monte Colombo: "I due Comuni, da soli, non avrebbero mai avuto la capacità di realizzare un servizio di questo tipo. Ed è con questa nuova forza che stiamo progettando nuovi servizi e nuove opere per la cittadinanza, come l’impianto di illuminazione di Monte Colombo o l’intervento all’impianto sportivo di Taverna, al fine di rendere la tensostruttura e tutto il centro sportivo idoneo a tante e nuove discipline, ma anche per eventi e manifestazioni sportive, finora purtroppo precluse".