Gli splendidi rapaci e sculture d'argilla protagoniste della Sagra della castagna di Montefiore Conca

Eventi

Montefiore Conca

| 13:37 - 12 Ottobre 2019

Castagne (foto di repertorio).

Domani (domenica 13 ottobre) si apre ufficialmente la 55° edizione de "La sagra della Castagna" di Montefiore Conca.



Inserito nel programma de "La domenica nel borgo" de I Borghi Piu' Belli D'Italia, uno degli eventi più attesi della Valle del Conca, torna ad animare Montefiore Conca, grazie all'organizzazione della Proloco locale.



Domenica a partire dalle ore 11.00, il borgo profumerà di caldarroste e delle prelibatezze locali cucinate preparate negli stand gastronomici. Durante la giornata sarà allestito il mercatino dei prodotti tipici e di artigianato e il vino che sgorgherà direttamente dalla fontana.



Dalle 10 alle 15 presso l'Antica Bottega ex-Franchetti, si potrà partecipare a laboratori di lavorazione dell'argilla ispirati al frutto dei castagneti montefioresi. "La Castagna - piccole sculture in argilla" è aperto ad adulti e bambini, che potranno ammirare al lavoro al tornio il maestro Geo Casadei.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ad Elisabetta Ferrario al 347/5438093.



Nel pomeriggio tra le mura della Rocca si potranno ammirare splendidi rapaci. Dalle 14.30 il gufo africano Bubu, il barbagianni Bi e la poiana Hurit, accoglieranno e accompagneranno i visitatori nel castello malatestiano. Inoltre le sale espositive ospiteranno il pittore Francesco Grillo con i suoi quadri alla ricerca dei moti celesti che modellano le strutture dove cresce l'Umanità. Il castello ospiterà anche Leonardo Polverelli ( World Guinnes Record ) con il suo percorso vibrazionale, oltre all'esposizione di libri dedicati al mondo dell'esoterismo e ai tanti, e molto particolari, mazzi di tarocchi.Vi aspetterà anche il Gioco del Cubo, interessante percorso di introspezione.

Visite guidate alla Rocca dalle ore 10.00 - per informazioni rivolgersi al 0541/980179 oppure 349/4449144