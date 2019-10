A Verucchio la rocca Malatestiana e le rotonde si illumineranno di viola

Attualità

| 13:11 - 12 Ottobre 2019

Rocca Malatestiana di Verucchio (foto da Facebook Rocca Malatestiana di Verucchio).

Un fil rouge, anzi viola, fra la via Marecchiese e il capoluogo per tenere viva l’attenzione generale e contribuire a sensibilizzare la popolazione sul tumore al seno metastatico. Questo si troverà di fronte chi domenica 13 ottobre attraverserà l’abitato di Verucchio salendo in Valmarecchia o scendendo a valle.

“Abbiamo raccolto l’invito dell’associazione ‘Il Punto Rosa’ di Santarcangelo, che, in occasione della campagna di sensibilizzazione per il Tumore al Seno Metastatico promossa da Europa Donna Italia di cui fa parte e volta all’Istituzione della Giornata Nazionale per il Tumore al Seno Metastatico, ha chiesto alle istituzioni del territorio di illuminare di viola il monumento più rappresentativo fra le 18 e le 24 di domenica. Un auspicio che abbiamo accolto immediatamente e che abbiamo deciso di estendere anche alle rotonde del nostro territorio: oltre al Castello si illumineranno con questo colore tutte le rotatorie così da trasmettere un messaggio ancora più forte” rivela la sindaca Stefania Sabba, che ricorda come “Europa Donna Italia è il movimento a tutela dei diritti delle donne riguardo a prevenzione e cura del tumore al seno che consta di 47 sedi in Europa e di 150 associazioni territoriali iscritte alla propria rete”.

E conclude: “Verucchio è e sarà sempre in prima linea per ogni azione che riguarda la ricerca, la salute pubblica e ogni diritto civile”