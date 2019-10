Inaugurato a Novafeltria il nuovo parco giochi di piazza Primo Maggio

Attualità

Novafeltria

| 12:40 - 12 Ottobre 2019

Il nuovo parco giochi di piazza Primo Maggio a Novafeltria.

Alle dodici di sabato 12 ottobre a Novafeltria è stato inaugurato il parco giochi di piazza Primo Maggio, realizzato grazie alla donazione del Lions Club Ariminum Montefeltro, che ha sovvezionato l'acquisto di nuovi giochi. Il parco è tornato completamente fruibile, con una nuova staccionata e panchina, anche se l'intenzione per il futuro è quello di aggiungere nuovi giochi, per rendere lo spazio sempre più frequentato dai bambini e dai loro genitori e nonni. "Siamo molto contenti di aver contribuito alla realizzazione di questo parco dell'infanzia, intitolato al fondatore del Lions Club International Melvin Jones", spiega il presidente del Lions Club Ariminum Montefeltro, l'avvocato Roberto Giannini. Il sindaco Stefano Zanchini ringrazia l'associazione per la donazione: "C'è molta attenzione da parte loro al locale, tutti gli anni donano iniziative e contributi al territorio". All'inaugurazione presenti anche il vicesindaco Elena Zannoni, l'assessore Fabio Pandolfi, il capitano dei Carabinieri di Novafeltria, Carmelo Carraffa, il Maresciallo dei Carabinieri Giancarlo Giuliani, il Comandante della Polstrada di Novafeltria, Pierluigi Germani, e per il Lions Club Gianluca Zucchi e Gianfranco De Luca.