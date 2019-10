Bellaria Igea Marina: 300mila euro per rifare l'asfalto di diverse strade della città

Attualità

12 Ottobre 2019

Sono cominciati a Bellaria Igea Marina i lavori di manutenzione ad ampio raggio del manto stradale: intervento per complessivi 300.000 euro, con attenzione dell’Amministrazione Comunale rivolta alle strade di accesso alla fascia turistica, ma anche agli ingressi alla città, alla zona colonie e ad alcune aree critiche del forese.



Tra le strade a ridosso del centro interessate dagli interventi, si segnalano via Perugia, via Torre e via Conca, ma anche via Caduti per la Libertà, strada che settimanalmente accoglie il mercato di Bellaria: su tutte si interverrà con una nuova asfaltatura totale.



Sempre nel centro di Bellaria, si interverrà in via Ionio in prossimità della scuola elementare Carducci, mentre in zona Cagnona i lavori sono previsti in un tratto di via Sebenico, in via Parenzo (strada molto utilizzata per il raggiungimento della scuola media “A. Panzini”), in via Conti e nella sua traversa, via Pancaldo: due strade, queste ultime, in cui l’asfaltatura chiude un intervento di riqualificazione totale che ha visto estendere la fognatura bianca in precedenza presente solo a tratti.



Asfaltatura totale anche in alcune strade della zona Colonie, tra cui via Mantegazza e via Salemi, strada quest'ultima utilizzata per il raggiungimento di due plessi scolastici come la primaria Manzi e la materna Delfino; attenzione rivolta anche al forese, dove oggetto di intervento saranno le zone più ammalorate, ad esempio, di via Sant’Apollonia e via San Matteo.



Ai lavori di questo autunno 2019 si aggiunge l'appalto per i nuovi asfalti già previsto nella primavera del 2020, che proseguirà l'opera di riqualificazione delle strade cittadine.