Domenica in piazza Cavour a Rimini c’è la festa del pane artigianale con Confartigianato

Eventi

Rimini

| 11:05 - 12 Ottobre 2019

Domenica mattina la vecchia pescheria di piazza Cavour a Rimini ospiterà la Festa del pane artigianale, voluta dai panifici associati a Confartigianato in vista della Giornata Mondiale del Pane di mercoledì 16 ottobre.



Preceduta durante la settimana da “Forninfesta”, che ha visto i panifici offrire ai clienti degustazioni della propria produzione artigianale, rientra in un progetto relativo al bando regionale per la valorizzazione del pane artigianale. L’inaugurazione è domani (domenica 13 ottobre) alle 10.30, alla presenza di Jamil Sadegholvaad, assessore alle attività economiche del Comune di Rimini. L’obiettivo è sensibilizzare i consumatori al consumo del pane fresco e dei prodotti artigianali da forno, diversi e alternativi a quelli industriali o precotti, in nome della buona, genuina e sana alimentazione.



Il pane fresco è quello venduto entro le 24 ore dalla conclusione del processo produttivo e tenuto in scaffali riservati, con la dicitura “pane fresco”. Il pane conservato e il pane surgelato, invece, dovranno essere tenuti confezionati in ambiti appositi, separati dal pane fresco, con dicitura ed etichettatura appropriata, riportando lo stato e il metodo di conservazione utilizzato.



“Sosteniamo i produttori, con questo appuntamento tradizionale – spiega la Confartigianato – visto che sono alle prese con un calo dei consumi e con una concorrenza che usa i valori del prodotto fresco e artigianale spesso in modo artificioso. Difendiamo quindi l’artigianalità, la freschezza e la qualità nutrizionale di pane e prodotti da forno, pienamente inseriti nelle più corrette abitudini alimentari”.