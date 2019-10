Si nascondeva nel campo nomadi: era ricercata per furto da quasi due anni

Cronaca

| 10:29 - 12 Ottobre 2019

Nel primo pomeriggio di ieri (venerdì 11 ottobre) la Polizia di Rimini ha arrestato R.A., 22enne di origine bosniaca, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Torino l'8 maggio del 2017. La giovane, trovata nel campo nomadi di via del Visone, è stata riconosciuta dalla pattuglia giunta sul posto, pur non avendo documenti di identificazione. E' stata portata in Questura dove sono stati svolti gli accertamenti di rito che hanno portato al suo arresto, a seguito dell'ordine di carcerazione. Dovrà scontare 6 mesi in carcere per tentato furto e furto aggravato. La 22enne è ora reclusa nel carcere di Forlì.