Ironman, il riminese Matteo Baldacci sarà al via del campionato mondiale di Kona

Sport

Rimini

| 17:29 - 11 Ottobre 2019

Il riminese Matteo Baldacci.

Ci sarà anche un atleta riminese al via del campionato mondiale Ironman 2019 che si terrà nelle Hawaii, a Kona. Matteo Baldacci, 41enne di Rimini iscritto al Triathlon Team Riccione, domani (sabato 5 ottobre) prenderà parte a una delle gare più famose della disciplina, con partenza alle 6.55 locali. Dovrà affrontare 3,8 km di nuoto, 180 km in bicicletta e la maratona di 42,195 km. Un circuito molto impegnativo al quale si è preparato con allenamenti costanti e seguendo un regime alimentare preciso e attento. Baldacci ha ottenuto il pass per Kona a seguito della sua partecipazione all'Ironman a Cervia. Alle Hawaii si è fatto accompagnare da una tifosa speciale, la figlia. Ma saranno tanti gli appassionati di triathlon che lo sosterranno nella sua impresa sportiva.