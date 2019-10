Novafeltria, violento schianto contro un’auto. La moto distrutta: 63enne gravemente ferito

Cronaca

| 17:17 - 11 Ottobre 2019

Un grave incidente è avvenuto a Novafeltria, all'altezza del cimitero, alle 16.40 circa di oggi, venerdì 11 ottobre. F.S., 63enne di Pennabilli, procedeva in direzione Rimini, in sella alla sua moto Bmw, quando si è scontrato con una Fiat 16 condotta da un altro sessantenne, di Novafeltria, che si immetteva sulla Marecchiese dalla strada del vecchio Mulino. Un impatto violentissimo che ha richiesto l'immediato intervento del personale del 118 e il ricovero con l'elisoccorso, in codice di massima gravità, destinazione l'ospedale Bufalini di Cesena. Il 63enne era comunque cosciente. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Novafeltria, che hanno disposto la chiusura, per circa un'ora, del tratto di Marecchiese interessata dal sinistro.