Reggini: aperture straordinarie, eventi speciali e test drive della nuova Audi Q3 Sportback

Eventi

Repubblica San Marino

| 15:57 - 11 Ottobre 2019

Audi Q3 Sportback.

Per chi desidera acquistare un’auto usata e scovare occasioni di alta qualità ci sono tre appuntamenti da non perdere. Nelle domeniche del 13, 20 e 27 ottobre Reggini ha in programma l’apertura straordinaria del salone dell’usato a San Marino.

Tra gli eventi da non lasciarsi sfuggire c’è Test Drive Experience Nuova Audi Q3 Sportback in programma sabato 12 ottobre. La Q3 Sportback ha il design di una coupè, la dinamica di una sportiva e la versatilità di un Suv.

L’evento di sabato sarà inoltre accompagnato dal concerto della formazione JazzFeeling a cura di Diego Olivieri, che coinvolgerà gli ospiti con un’esibizione raffinata, solo strumentale, attraverso i brani di grandi autori, fra cui Henry Mancini, George Gershwin e Thelonius Monk. In occasione della giornata sarà offerto un ricercato e sano buffet ideato da Healthy Kitchen di San Marino.

Reggini sarà inoltre aperto, sempre a San Marino, anche il fine settimana del 19 e 20 ottobre per proseguire con il lancio dell’Audi Q3 Sportback, ma anche per provare su strada la nuova ibrida Q5 Tfsi e, con il motore elettrico che azzera le emissioni e i consumi in combinazione con il motore a benzina scatena l’anima sportiva con 367 CV. In questi due giorni Reggini offre anche l’occasione di scoprire l’usato presente nella concessionaria del Titano.

Il weekend del 19 e 20 ottobre gli amanti delle quattro ruote potranno trovare un’interessante novità anche nel salone di Rimini dove la protagonista della giornata sarà la Nuova Skoda Superb.

Infine, il mese di ottobre chiude con altri due appuntamenti: domenica 27 ottobre doppia apertura a San Marino e a Rimini: nei saloni “riflettori” puntati su Volkswagen, e sul Titano “porte aperte” con le proposte dell’usato.