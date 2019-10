Polo della moda: 500 posti di lavoro, entro l'estate 2020 apre a San Marino l’esclusivo brand premium outlet

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:45 - 11 Ottobre 2019

San Marino Outlet Experience.

Entro l'estate 2020 aprirà il San Marino Outlet Experience. Il polo della moda, che garantirà circa 500 posti di lavoro, sarà formato da un complesso di edifici, un percorso pedonale e quattro distinte piazze. Avrà dunque un aspetto diverso dai canonici outlet.





La nota





La struttura si articola in un complesso di edifici che si distanzia dal classico modulo ‘a casette’ degli outlet tradizionali: seguendo il profilo della collina, il progetto comprende un percorso pedonale studiato per definire le quattro distinte piazze poste alle estremità del perimetro.



Arricchito da un design raffinato e contemporaneo, San Marino Outlet Experience fa dell’accoglienza su misura e dei servizi di alto profilo il cuore pulsante e distintivo della propria offerta.

Il progetto, in fase avanzata di realizzazione nella Repubblica di San Marino, patrimonio dell’Unesco dal 2008 e crocevia di itinerari turistici nel cuore dell’Italia, è sostenuto da un investimento di 150 Milioni di Euro messo a disposizione dall’expertise e dal management di solide realtà del settore Retail e Immobiliare come Borletti Group, DEA Real Estate Advisors, Aedes Siiq e Vlg Capital.

Proprio le caratteristiche e la morfologia della più antica Repubblica d’Europa hanno posto le premesse per dare vita all’identità distintiva di San Marino Outlet Experience, ispirando il progetto realizzato dall’Architetto Leonardo Cavalli, Founder e Managing Partner del riconosciuto studio One Works. Esteso su un’area di quasi 25.000mq, San Marino Outlet Experience è stato concepito in totale continuità con la natura collinare a nord est di San Marino e nel pieno rispetto ambientale grazie all’adozione del protocollo di ecosostenibilità Breeam.

San Marino Outlet Experience si pone come il nuovo elemento valoriale del territorio Sammarinese, in grado di offrire stimoli preziosi per l’economia locale che, sinergicamente con il tessuto imprenditoriale del territorio, svilupperà un florido indotto e incentivi occupazionali grazie alla creazione di 500 nuovi posti di lavoro