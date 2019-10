Ultima domenica di cultura cinofila ideata dal Canile Cerni e Le Befane di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:21 - 11 Ottobre 2019

Ultimo appuntamento con Be Pet, l'iniziativa che il Canile Stefano Cerni del Comune di Rimini e Le Befane Shopping Centre di Rimini, promuovono per diffondere 'cultura cinofila' e buone prassi per la gestione, la cura, l'educazione dei cani e dei gatti.

Domenica 13 ottobre gli operatori e i volontari che prestano servizio nel Canile Stefano Cerni saranno disponibili all'interno de Le Befane Shopping per rispondere alle domande e fornire informazioni.



Il programma:

16:00 - 18:00: L'educatore risponde: l'educatore del canile sarà a disposizione del pubblico per chiarimenti ed approfondimenti.

18:00 - 18:15: Presentazione del Canile Stefano Cerni e dei suoi ospiti a 4 zampe

18:15 - 19:00: approfondimento. Gestione del guinzaglio e comunicazione negli spazi chiusi. A cura di Giorgio Sabattini del Canile Stefano Cerni.



Sarà inoltre effettuata una raccolta fondi da destinarsi agli animali: un'offerta volontaria in cambio della quale si riceverà il kit 'dog welcome', contenente sacchettini igienici, campioni di prodotto, salviettine igieniche e uno sconto da utilizzare all'interno del Pet Store Conad del Centro commerciale. Saranno inoltre messe in visione immagini di cani adottabili che si trovano ricoverati presso il canile riminese. Partner dell'iniziativa: Cento Fiori Cooperativa Sociale, FareAmbiente-Movimento ecologista europeo, Greenaura, Toelettatura professionale FataGiò, Centro Veterinario Romagnolo, Oasy, Le Befane Shopping Centre e Conad Ipermercato.