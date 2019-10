Rimini a fianco del popolo curdo: sarà illuminato di rosso il Teatro Galli

Attualità

Rimini

| 14:26 - 11 Ottobre 2019

Rimini si mobilita a fianco del il popolo curdo sotto bombardamento nel nord della Siria da parte della Turchia; da domani sera, il Teatro Galli sarà illuminato di rosso.



"La nostra solidarietà – ha dichiarato la vicesindaca Gloria Lisi - va alla popolazione curda, così come a quella siriana, che in queste ore e in questi giorni, sta subendo un ingiustificato attacco da parte dell'esercito turco. Da Rimini, città operatrice di pace – ha aggiunto la vicesindaca – ci uniamo agli appelli affinchè, fin da subito, siano attuate tutte le iniziative diplomatiche possibili per scongiurare una escalation di violenza a scapito di cittadini inermi".