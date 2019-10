Mille micropali installati per l'allargamento della strada in via Diredaua a Rimini

Attualità

Rimini

| 14:13 - 11 Ottobre 2019

Lavori di allargamento della carreggiata stradale in via Diredaua a Rimini.

Stanno proseguendo a Rimini, come da crono programma, i lavori per la realizzazione dell'asse Via Diredaua - Domeniconi - Caprara - Serpieri - Mazzini, che prevede un investimento complessivo di 5.4 milioni di euro. Sono più di mille i micropali già istallati, con la funzione di consolidare la banchina ferroviaria e indispensabili per l'ampliamento in sicurezza dell'asse stradale. Un avanzamento che, si stima, porti intorno al 50% lo stato di avanzamento del cantiere.



L'allargamento dell'asse stradale, che consentirà il potenziamento della viabilità presente a ridosso della linea ferroviaria e darà un forte impulso al piano di riqualificazione della zona nord del comune a Viserba, Viserbella e Torre Pedrera, rappresenta il completamento di quanto già realizzato nella porzione più a nord, attraverso l'intervento che ha interessato via Diredaua nel tratto tra via Marada e via Tolemaide, consentendo di portare a termine un riassetto del sistema del traffico dell'area nord del territorio di Rimini.



L'intervento, affidato a seguito di gara al raggruppamento temporaneo d'impresa composto da Cooperativa braccianti riminese, Pesaresi Giuseppe spa, Iso Fond srl, prevede l'allargamento di Viale Domeniconi, Viale Serpieri, Viale Caprara e Viale Mazzini, e la creazione di un doppio senso di marcia che consentirà di assorbire i flussi di traffico, particolarmente intensi durante i periodi estivi e in prossimità del "Centro Studi" di Viserba, sgravando l'asse di prima linea prospiciente la fascia di spiaggia.