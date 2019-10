Tutti a bordo, pronta a partire la Reunion XV a Riccione

Eventi

Riccione

| 12:21 - 11 Ottobre 2019

Allestimento della manifestazione.

Parte oggi e sabato entrerà nel vivo la quindicesima edizione della Reunion, convention di fantascienza ma non solo. L'appuntamento è

fino a domenica 13 al Centro Congressi dell'Hotel Mediterraneo di Riccione con ospiti, giochi, incontri e divertimento.

Ospite della manifestazione un capitano d'astronave Sean Kenney, che ha interpretato il Capitano Pike nella Serie Classica di Star Trek, il primo a comandare l'Enterprise.

Con lui gli attori e doppiatori Massimo e Marco Foschi. Lo spazio scentifico sarà a cura del giornalista e divulgatore Paolo Attivissimo che racconterà notizie e curiosità legate all'anniversario dello sbarco sulla Luna.Spazio anche a momenti ludici di gioco

ed intrattenimento. Sabato sera la consueta, colorata e divertente sfilata costumi con alieni provenienti da tutta la Galassia pronti a giocare insieme.



La Reunion, come di consueto, avrà anche alcuni momenti dedicati alla beneficenza e quanto raccolto sarà devoluto all'associazione bolognese "Bimbo Tu", che si occupa di progetti di assitenza e supporto per bambini ricoverati in Neurochirurgia Pediatrica

dell'Ospedale Bellaria di Bologna.





La Reunion è giunta alla XV edizione ed è organizzata da Ultimo Avamposto, Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero", Yavin 4 e Doctor Who Italian Club.







In audio Nicola Vianello presidente dello Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero"