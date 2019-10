Apocalypse Now final cut al Fulgor di Rimini, versione originale sottotitolata

Eventi

Rimini

| 11:12 - 11 Ottobre 2019

Locandina del film "Apocalypse Now final cut".

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre la rassegna del Cinema Ritrovato della Cineteca di Bologna, porta al Fulgor Apocalypse Now - Final Cut (1979) di Francis Ford Coppola, in versione originale sottotitolata.

Secondo il regista, dopo quella del 1979 e la monumentale Redux, Final Cut è finalmente la versione perfetta.



"È stata anche l'occasione per applicare al film le moderne tecnologie, usando i sistemi Dolby Vision e Atmos per renderlo quanto più possibile viscerale e coinvolgente. È un'esperienza sensoriale straordinaria, con colori profondi e un suono sfaccettato che amplifica l'effetto ipnotico del film" (John DeFore)





Programma, lunedì 14 e martedì 15 ottobre Cinema Fulgor:



Ore 21:00 - Proiezione di Apocalypse Now - Final Cut di Francis Ford Coppola



I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor la sera della proiezione o nei giorni precedenti negli orari di apertura (16:00 - 21:00). Lunedì dalle 20:30 alle 22:00. Non si accettano prenotazioni.