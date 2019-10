L'operetta protagonista alle Befane di Rimini per la conclusione di BeShow

Eventi

Rimini

| 11:01 - 11 Ottobre 2019

Compagnia Teatro Musica Novecento.

Dopo il ritmo, l'energia, le acrobazie dei Black Blues Brothers (28 settembre) e il calore, la simpatia di Maurizio Lastrico (5 ottobre), è la serata speciale con la 'piccola lirica' del Gran Galà dell'Operetta a chiudere sabato 12 ottobre 2019 con inizio alle ore 21.00 la rassegna di spettacoli ad ingresso libero BE SHOW, promossa da Le Befane Shopping Centre di Rimini.



La Compagnia Teatro Musica Novecento metterà in scena uno spettacolo coloratissimo, il Gran Galà dell’Operetta, appunto: un compendio delle arie più famose e delle scene più divertenti tratte dai capolavori della 'piccola lirica, quali La vedova allegra, Il paese dei campanelli, Scugnizza, Cin-ci-là, La Principessa della Czarda, Al Cavallino Bianco ed altri ancora. I brani cantati e recitati riportano lo spettatore in un'atmosfera d'altri tempi e lo coinvolgono in un divertimento intelligente e spensierato. I duetti comici e le sempreverdi melodie dei maestri dell'ottocento e novecento sono i protagonisti di una serata d'allegria e buona musica.



La Compagnia Teatro Musica Novecento nasce nel 1995 a Reggio Emilia ad opera di un gruppo di artisti affermati in campo teatrale, lirico ed operettistico, con importanti esperienze maturate nelle più prestigiose Compagnie d’Operetta e di Prosa, nonché in importanti Enti Lirici. La nuova produzione 2019 della Compagnia sarà “Una Notte a Venezia” di Johann Strauss.



L'ingresso allo spettacolo è gratuito. La prenotazione del posto a sedere è riservata ai possessori Be-Fan card, fidelity card de Le Befane Shopping Centre ottenibile gratuitamente, che sono invitati a scaricare il coupon nella sezione promozioni, fino ad esaurimento posti. Una volta scaricato, il coupon va consegnato entro le 20.50 all'hostess presso l'area eventi in piazza Zara.