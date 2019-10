Basket C Silver, Santarcangiolese: il play Dimonte suona la carica: 'Vogliamo il riscatto'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:42 - 11 Ottobre 2019

Il play Danilo Dimonte (Foto Aldo Sgroi).

Sabato la Santarcangiolese Basket sarà di scena a Borgo Panigale contro l’Atletico Basket (palla a due alle ore 19)

"Sarà una sfida tosta perché il nostro avversario viene da due sconfitte perciò avrà il dente avvelenato. Ma anche noi siamo reduci da un ko e abbiamo bisogno di risultati per proseguire al meglio – dice uno dei volti nuovi, Danilo Dimonte - sappiamo che sarà dura ma in settiamna ci siamo preparati al meglio in palestra per affrontare la gara nella maniera giusta. Con i miei nuovi compagni mi trovo molto bene, tutti abbiamo voglia di vincere e di lavorare e questo è molto importante, siamo un gruppo molto forte dobbiamo solo dimostrarlo in campo"

Danilo Dimonte è un playmaker del 1999 di 180 cm, proveniente da Bernalda (Matera) ed è l’ultimo acquisto della squadra di Evangelisti.

“La squadra e l'ambiente sono nuovi per me ma ho capito subito che tutto è nato per una passione che dura da anni e questo mi convince sempre di più a lottare per questi colori. Lo staff e la società lavora col cuore e questo è da rilevare perché oggi è difficile trovare queste realtà".