Dai posaceneri portatili alle raccolte domenicali dei mozziconi da terra: tutte le iniziative di Rimini smoke box

Attualità

Rimini

| 07:02 - 12 Ottobre 2019

La prima domenica di raccolta dei mozziconi dei ragazzi di Rimini Smoke Box.

Dopo aver svolto diverse azioni di pulizia nelle spiagge e nei parchi di Rimini aderendo alla campagna europea “Puliamo l'Europa”, il comitato locale Agorà Rimini di RiGenerazione Italia ha lanciato il progetto Rimini smoke box (Rsb), per scoraggiare i fumatori a gettare i mozziconi di sigaretta nell’ambiente con campagne mirate a conoscere gli effetti che anche un solo filtro può recare al nostro ecosistema.



Con domenica 6 ottobre poi sono poi partite ufficialmente le mobilitazioni del fine settimana per raccogliere da terra mozziconi e piccoli rifiuti. Partiti alle 9.30 dall’arco d’Augusto, una decina di giovani volontari ha percorso tutto il corso fino a piazza Cavour, e in poco più di un’ora ha raccolto un migliaio di mozziconi. L'impegno è per tutte le domeniche di ottobre: per domenica 13 l'appuntamento è alle 9.30 al ponte di Tiberio per fare il percorso al contrario.



Nell'intento poi di stimolare ancora meglio la partecipazione della cittadinanza, Rimini Smoke Box sta cercando collaborazioni tra i commercianti per offrire una colazione a chi partecipa alla pulizia della città: la prima attività commerciale ad aderire è stata il caffè gelateria Porta Romana.



Nel frattempo nel profilo Instagram continua la pubblicazione dei selfie con i mozziconi, quelli fumati e non gettati a terra o quelli raccolti nelle strade e nelle piazze di mezzo mondo. Ora i ragazzi del progetto stanno pensando a come coinvolgere le attività commerciali a premiare i cittadini virtuosi, ma anche a come avere più visibilità trovando dei promoter di un certo calibro. C’è da aspettarsi presto delle novità.



L'inaugurazione di metà settembre è stata l’occasione per presentare gli ideatori, tra cui il rappresentante dell'Agorà locale Elia Ricciotti: Andrea Cardinale, Eleonora Iezzi, Michael Bruscia, Simone Micera e Nicholas Maffei. Oltre che aver sfoggiato le magliette della campagna, con l'occasione sono state presentate le smoke box, posaceneri portatili utili a perseguire le finalità del progetto.



Da allora è attiva la campagna di crowdfunding su Okpal, sistema di raccolta fondi online attraverso il quale chiunque lo desideri può dare il suo libero contributo per supportare l’iniziativa. L'obiettivo è arrivare a quota 500 euro ma grazie a un'erogazione liberale di 100 euro di pochi giorni fa, il traguardo si fa sempre più vicino.



Rimini Smoke Box ha ottenuto finora il sostegno di Cultura Democratica; dnA Rimini: difesa natura, animali ambiente; Guardie Ecozoofile FareAmbiente Rimini; Let’s Clean Up Europe; Umana Dimora Rimini e RiGenerazione Italia; ma anche l’interessamento da parte di Basta Plastica in Mare per il coinvolgimento dell’iniziativa “Romagna plastic free 2023”. (f.v.)