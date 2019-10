Antenne telefoniche a Rimini Nord: residenti preoccupati

Attualità

| 09:16 - 11 Ottobre 2019

La creazione del basamento che porterà alla installazione di una antenna.

Installazione di un'antenna per la telefonia mobile nella zona di via Selvapiana a Rimini. Il consigliere comunale Nicola Marcello ha presentato una interrogazione sui lavori di via Selvapiana dove i residenti hanno manifestato alcune perplessità. La zona interessata dall'intervento, dice il consigliere Marcello, era già stata utilizzata dalla società Autostrade per "prelievo di materiale vergine per la realizzazione dell’autostrada e la buca negli anni successivi era stata progressivamente riempita con rifiuti man mano abbandonati e ricoperti da terreno".

"Infatti" scrive il consigliere Marcello "dagli inizi dello scavo per la realizzazione della platea sono venuti fuori materiali di vario genere non certo degradati come rottami ferrosi, confezioni di farmaci , plastiche varie .

Come successiva beffa per i cittadini residenti nello stabile vicino, l’impianto per motivi di comodità realizzativa e di stabilità veniva portato ancora più vicino senza che, secondo fonti i via di accertamento, nella nuova sede vi sia adeguata perizia idrogeologica ."



Il consigliere nell'interrogazione chiede la verifica dei materiali contenuti nel terreno dove verrà installato l'impianto, la valutazione geologica specifica del sito. Qualora l'installazione proseguisse, viene chiesto di allontanarla di altri 100 metri.