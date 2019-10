Maxi operazione antimafia a Rimini, indagate dieci persone

Cronaca

Rimini

| 08:54 - 11 Ottobre 2019

Nell'operazione sono impiegati 150 carabinieri.

Blitz dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba contro due gruppi camorristici operanti in provincia di Rimini. Sono 10 le misure cautelari emesse dal Gip di Bologna su richiesta della Dda nei confronti di altrettanti soggetti indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere di stampo camorristico estorsione, rapina, sequestro di persona, detenzione e porto abusivo di armi, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita, lesioni personali aggravate. Disposto anche il sequestro preventivo di due società, di un autonoleggio e conti correnti per un valore di circa 500mila euro. Oltre che in quella di Rimini, l'operazione è scattata nelle province di Prato, Latina, Caserta e Napoli. Nell'operazione sono impiegati 150 carabinieri, unità cinofile e un velivolo del nucleo elicotteri carabinieri di Forlì, con i comandi provinciali delle città coinvolte. I dettagli dell'indagine saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 al comando provinciale di Rimini.