Vacanze in Italia: ecco le mete più ambite per l'inverno

L’inverno è alle porte ma molti non vogliono abbandonare l’idea di potersi godere una vacanza nei mesi più freddi. C’è anche chi le preferisce le vacanze tra il bianco candido della neve e le stupende piste da sci sparse per la penisola. In entrambi i casi l’Italia riesce sempre ad offrire la soluzione perfetta garantendo location stupende sia al mare che in montagna, in città e tra le colline tipiche dei nostri paesaggi. Scegliere la meta ideale è difficile ma ci sono, oggi, molti supporti digitali che ci permettono di costruire la vacanza che preferiamo al prezzo più adatto alle nostre tasche. Il web è una fonte inesauribile di offerte e proposte: le soluzioni vacanze in Italia di Ignas.com sono la perfetta sintesi tra convenienza e qualità, proponendo centinaia di destinazioni in tutto il bel paese e all’estero.



Settimana bianca tra le alpi



Una delle vacanze più gettonate è la settimana bianca. La montagna, gli sci ed i mercatini di Natale riescono a regalare un’atmosfera unica a famiglie, coppie o gruppi di amici. La sensazione di pace e tranquillità che offre la montagna è unica e le sue valli e le tipiche abitazioni offrono lo sfondo ideale per la vacanza perfetta. Il Trentino Alto Adige è una delle regioni più apprezzate con centinaia di strutture attrezzate e piste da sci invidiate in tutto il mondo. Lavarone, San Martino di Castrozza, Lavarone e tutti gli altri centri di queste valli sono le principali mete da considerare. Le strutture ricettizie offrono servizi di eccellenze e si può optare per strutture classiche o per moderni resort con piscine riscaldate coperte ed altri comfort. Qualsiasi sia la scelta la Val di Fiemme, la Val di Fassa, la Val Gardena e Plan de Corones non hanno bisogno di presentazioni. I piccoli centri montani, poi, nel periodo invernale si tingono di colori del Natale e vengono popolati dai tipici mercatini noti in tutto il mondo.



Un bagno caldo alle terme



Per chi al solo pensiero della neve sente freddo una vacanza in una località termale potrebbe essere la soluzione ideale. Immergersi nelle calde acque di Abano Terme, oltre a tenerci al caldo, ci dà la possibilità di provare le proprietà curative di queste acque che compongono il complesso termale più grande d’Europa. Il centro Veneto ospita oltre 2 milioni di visitatori ogni anno e può vantare oltre 70 strutture alberghiere dotate di ogni comfort, piscine termali interne, centri benessere e per il trattamento di particolari patologie. Oltre ad Abano Terme il territorio ospita anche Montegrotto Terme un altro centro termale d’eccellenza. Se si vuole unire l’esperienza delle terme e godersi lo spettacolo della neve il Trentino Alto Adige offre anche questa possibilità in posti come Renon o Breguzzo. Sirmione in Lombardia, Montecatini in Toscana o Ischia sono invece le mete termali senza tempo in cui la vacanza si trasforma in un viaggio mistico in alcune delle località più belle e ricercate nel mondo.



Il mare d’inverno



Una vacanza al mare d’inverno sicuramente non permette di fare il bagno, ma le strutture alberghiere ed i resort quasi non ci fanno accorgere di questa limitazione. Dalle suggestive spiagge della Costa Viola in Calabria, alle assolate Sicilia e Sardegna, la possibilità è quella di ritrovarsi al caldo e sdraiati a prendere il sole anche nei giorni di dicembre. Imperia, Follonica, Miramare, oppure Cannes o le tipiche città della costa slovena non sfigurano di certo al confronto e sono pronte a regalare ai turisti le stesse sensazioni ed emozioni che si possono provare in piena estate.