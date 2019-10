Grappa barrique: cos’è e dove si acquista

Attualità

Nazionale

08:38 - 11 Ottobre 2019

Super alcolici.

Alla fine di una bella mangiata, o per concedersi un momento di relax, la grappa è una compagna ideale.

Un distillato che sin dal 1400 solletica le gole degli amanti dei super alcolici dai palati raffinati. La grappa si ottiene dalla distillazione della vinaccia, ovvero le bucce dell’uva che rimangono dopo la spremitura per ottenere il vino. Tramite un alambicco, il distillatore scalda le bucce fermentate che rilasciano un vapore, dando vita alla nostra grappa. Questo liquido, successivamente viene fatto riposare in particolari botti di rovere per almeno 12 mesi. Così nasce la grappa barrique.



Il riposo è una parte fondamentale per la classificazione della grappa. È durante questo periodo di riposo, infatti, che la botte di rovere rilascia tutti i suoi aromi. Il legno sprigiona le sue profumazioni nel distillato, conferendogli caratteristiche uniche, in quanto legate a ogni specifica botte. Altro aspetto importante è il luogo di conservazione della botte. Non essendo impermeabilizzate, il loro legno assorbe per osmosi anche le fragranze dell’ambiente circostante. L’insieme di tutte queste caratteristiche vanno poi a influenzare i prezzi delle grappe barricate.



Per poter scegliere la grappa barricata più vicina ai nostri gusti, è bene conoscere le tipologie di vinacce e le sue varie fasi di creazione.



Vinacce



La vinaccia si ricava dall’uva rossa, bianca oppure rosata. La materia prima è fondamentale per la qualità del prodotto finale. Per ottenere un’ottima grappa, dunque, vanno impiegate vinacce fresche, perfettamente conservate. Esistono diversi tipi di vinaccia, come ad esempio quella dolce, che deriva dalla lavorazione dei vini bianchi, non subisce fermentazione insieme al mosto ed è dunque priva di grado alcolico. C’è poi quella fermentata, che si ottiene facendo fermentare, appunto, le parti dell’uva insieme al mosto per circa sei giorni: ciò le conferisce un primo grado alcolico. Infine, c’è la semi vergine, che subisce fermentazione parziale e viene ottenuta principalmente dalla produzione di vini dolci o rosati. Come intuibile, la fermentazione è una parte fondamentale per la creazione del grado alcolico della grappa.



Distillazione



Si tratta della parte fondamentale per l’ottenimento della grappa. Facendo bollire la vinaccia, si concentra il grado alcolico contenuta in essa. La bollitura fa evaporare l’alcool che si condensa e la vinaccia diventa liquido durante il raffreddamento. Lo strumento utilizzato per l’ottenimento della grappa, come anticipato, è l’alambicco, dove in un contenitore si raccolgono i vapori divenuti liquidi, che vanno a costituire il distillato.



Il risultato della distillazione viene successivamente messo in botti. Queste botti vengono create doga per doga. Il tipo di legno da utilizzare, si sceglie in base alla colorazione e al gusto che si vuole conferire alla grappa. Il legno, trattato naturalmente, potrà risultare:



Affumicato: tramite l’affumicatura del legno della botte, la grappa assumerà questa caratteristica. L’intensità dipende dal tempo di invecchiamento in botte del distillato;



Grezzo: ottenuto con un invecchiamento intenso, che ritroveremo ovviamente anche nel gusto della grappa;

Paraffinato: questo trattamento, svolto impiegando paraffina alimentare, consente un invecchiamento più lento, donando un gusto più morbido al legno.

