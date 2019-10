Risparmiare sugli acquisti grazie agli shop online

Attualità

| 08:28 - 11 Ottobre 2019

Un italiano su tre si affida regolarmente agli acquisti sul web. Il motivo è da ricercare nell’ampia scelta di prodotti reperibili in rete, oltre alla vasta tipologia di offerte che gli shop online mettono a disposizione. Che si tratti di elettrodomestici, arredi per la casa, fai da te o abbigliamento, lo shopping virtuale è l’alleato perfetto di ogni consumatore. Chiunque può trovare ciò che cerca, confrontare diversi modelli e aggiudicarsi l’articolo giusto. Il tutto al miglior prezzo disponibile, a portata di click e con tempi di spedizione sempre più brevi.



Come scegliere il prodotto giusto



La rete offre un’ampia scelta di prodotti grazie alla massiccia presenza di negozi online. Ma se destreggiarsi tra i diversi portali di vendita è in genere piuttosto immediato, la stessa cosa può non accadere con gli oggetti da acquistare. Lo shopping sul web ha infatti come limite l’impossibilità di valutare gli articoli dal vivo: tastarli con mano, osservarne ogni dettaglio o confrontarli con altri prodotti presenti sullo scaffale, come in genere accade in un negozio fisico. La soluzione, in questi casi, è quella di affidarsi a recensioni condivise da altri acquirenti, senza dimenticare che in rete sono disponibili accurate guide online, che si occupano di esaminare, comparare e recensire prodotti di ogni tipo.



Il web viene in tuo aiuto



Se acquistare il prodotto giusto on line al miglior prezzo può apparire complicato, non resta che affidarsi a servizi di comparazione come quello offerto da migliorprodotto.net. Il portale fornisce agli utenti schede tecniche precise e dettagliate, mettendo a disposizione, per ogni tipologia di articolo, la descrizione delle principali caratteristiche. Tutti gli oggetti sono sempre confrontati con altri modelli che a un potenziale compratore possono apparire simili; la comparazione, però, mette in luce i punti di forza di ogni articolo, aiutando a districarsi tra le diverse proposte della rete. Di conseguenza, acquistare un’impastatrice, un robot da cucina o un elettrodomestico diventa un gioco da ragazzi: anche un utente poco esperto, grazie all’aiuto delle guide online, può aggiudicarsi l’oggetto giusto.



Spese di spedizione: tutto quello che c’è da sapere



A frenare un potenziale cliente dall’effettuare compere in rete è spesso l’importo delle spese di spedizione, un costo assente nei negozi fisici, ma il più delle volte imprescindibile quando si tratta di shopping sul web. Il timore è che questa somma aggiuntiva vada a colmare l’effettiva quota di risparmio, rendendo un acquisto, fino a quel momento conveniente, piuttosto svantaggioso. Su questo punto, però, è bene fare chiarezza: i principali shop online riservano agli utenti spese di spedizione spesso trascurabili. Si tratta di piccole somme che si aggiungono al costo effettivo della merce e che si azzerano quando il prezzo supera una certa quota. Alcuni portali offrono inoltre servizi in abbonamento, che eliminano il costo della spedizione, garantiscono tempi di consegna decisamente brevi e assicurano un servizio assistenza all’avanguardia.



Acquistare on line senza correre rischi



La crescita di servizi dedicati agli acquirenti, un’assistenza dedicata e la possibilità di risparmiare sugli acquisti hanno fatto sì che ad accedere alle vendite online fossero anche gli utenti più restii. Oggi, ad usufruire delle offerte in rete non sono soltanto le nuove generazioni, ma anche la categoria degli over 60, attratti soprattutto dalla possibilità di risparmiare. Fino a qualche tempo fa, molti aspiranti acquirenti erano infatti frenati dal timore di non avere un servizio post vendita adeguato, ma i principali shop online, grazie a politiche di reso all’avanguardia, danno la possibilità di restituire ogni acquisto effettuando il rimborso del costo sostenuto. Qualora si voglia invece sostituire un articolo troppo largo o troppo stretto, ad esempio quando si tratta di scarpe o abbigliamento, è possibile creare con semplicità un ordine di cambio, mentre, per elettrodomestici e prodotti elettrici difettosi, i portali più noti offrono la possibilità di inviare l’articolo al centro assistenza e usufruire del periodo di garanzia.