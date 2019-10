Rimini, gli imprenditori si raccontano agli studenti del Liceo

Attualità

Rimini

| 08:22 - 11 Ottobre 2019

Imprenditori e associazioni raccontano agli studenti la loro esperienza.

Nell’ambito della Notte Bianca promossa dalla rete nazionale dei Licei Economico-Sociali che ha come tema “Cultura e sviluppo economico”, il Liceo Economico Sociale di Rimini promuove un incontro dal titolo “Il valore della cultura: l’arte di fare impresa” che si terrà il 25 ottobre a partire dalle 18.30 presso la sede del Liceo in via Missirini, 10 a Viserba. All’iniziativa parteciperanno le istituzioni del territorio: dalla Camera di Commercio della Romagna al Comune di Rimini, dall’Università di Bologna Campus di Rimini all’Agenzia Piano Strategico. All’incontro prenderanno parte inoltre diversi imprenditori e associazioni del territorio che, intervistati dagli studenti, racconteranno la loro esperienza: come, cioè, da un’ “idea culturale” è stato possibile far nascere un’impresa economica che prima non esisteva. L’evento rappresenta un’occasione preziosa per l’intera comunità riminese che avrà l’opportunità di conoscere quale futuro lavorativo potrà esserci per le nuove generazioni.