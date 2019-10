Basket giovanile, per la Under 15 Angels/RBR pesante sconfitta al debutto: 74-40

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:11 - 11 Ottobre 2019

Sconfitta al debutto la Under 15 Angels/RBR.



Si apre con una sconfitta il cammino degli Under 15 Eccellenza Angels/RBR, che si presentano nella tana della SG Fortitudo senza il play titolare Bonfè. I bolognesi sin dal primo quarto impongono la propria superiorità fisica, scavando già un piccolo solco nel punteggio trovando soluzioni in entrata e sugli scarichi con alte percentuali. I romagnoli non ci stanno e, grazie alle fiammate del nuovo innesto Paduano e alle palle rubate di Lombardi, provano a reagire per rimanere a galla. Purtroppo, non sarà sufficiente per contrastare l'asfissiante aggressività difensiva e il martellante penetra e scarica dei fortitudini, che prendono definitivamente il largo.

Da segnalare tra le fila gialloblù la prova di Mari che chiude con 10 punti e 9 rimbalzi. Sicuramente qualche errore al tiro in meno avrebbe reso il divario finale meno pesante (74-40 il punteggio), ma l'atteggiamento dei giovani Angels è stato positivo. I ragazzi di coach Miriello non hanno mai mollato e a tratti si sono viste giocate interessanti.

SG FORTITUDO – ANGELS/RBR 74-40

ANGELS/RBR: Antolini 1, Macaru 7, Benzi 2, Lombardi 1, Paduano 7, Fabbri 4, Morandotti 3, Panzeri 3, Pini 2, Morri, Mari 10. All. Miriello, ass. Brienza.