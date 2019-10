Mario Nanni alla guida dell'ufficio scolastico di ambito territoriale di Rimini e Forlì-Cesena

Attualità

Rimini

| 07:21 - 11 Ottobre 2019

Il nuovo dirigente Mario Maria Nanni.

Il posto vacante di dirigente dell'ufficio scolastico di ambito territoriale di Rimini e Forlì-Cesena è da ieri (giovedì 10 ottobre) ricoperto da

Mario Maria Nanni, nuovo dirigente. Succede a Giuseppe Pedrelli, in pensione dal primo di settembre. Bolognese, 57 anni, laureato in lettere classiche e giurisprudenza, Nanni, che proviene da Reggio Emilia dove ha retto ad interim il locale provveditorato, è stato preside di numerosi istituti scolastici bolognesi e in precedenza è stato docente di materie letterarie e latino nei licei Minghetti e Sant'Alberto Magno di Bologna e Rambaldi Valeriani di Imola. La decorrenza dell'incarico è a partire da giovedì 10 ottobre. Sfuma l’annunciato rientro di Nanni a Bologna previsto per dicembre. Gli uffici scolastici di ambito territoriale delle province di Rimini e di Forlì-Cesena sono stati accorpati su decisione dell'ufficio scolastico regionale con decreto 1056 del 26 settembre 2018.