Uno spazio per lo spargimento delle ceneri dei defunti: al via i lavori al cimitero di San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 17:51 - 10 Ottobre 2019

Area per lo spargimento delle ceneri dei defunti.

Il comune di San Giovanni in Marignano disporrà a breve di uno spazio, presso il cimitero del capoluogo, dedicato allo spargimento ceneri dei defunti. L'area è stata individuata con apposita deliberazione di giunta comunale, così come previsto dalla Legge, e si trova alle spalle del cimitero monumentale. L'area sarà composta da un cerchio riempito di ghiaia bianca dove i familiari potranno assistere allo spargimento ceneri o fermarsi in raccoglimento e ricordo dei defunti, e una zona individuata da ghiaia scura in cui materialmente verranno sparse le ceneri. La zona sarà provvista di due panchine per la sosta e circondata da siepi verdi e fiorite. Completerà l'opera una stele posta all'ingresso dove, chi vorrà, potrà inserire il nome del proprio defunto. I lavori saranno conclusi nel mese di ottobre. "Questo intervento risponde alle numerose richieste di uno spazio per disperdere i propri cari effettuate da tanti marignanesi", spiega l'amministrazione comunale. Nelle prossime settimane, inoltre, sono in programma le procedure per la scelta dell'impresa e l'inizio dei lavori per l'ulteriore l'ampliamento del cimitero di Pianventena.