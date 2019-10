Jolly Disco Novafeltria, ripartono le danze sabato 12 ottobre con la festa d'apertura

Eventi

Novafeltria

| 17:33 - 10 Ottobre 2019

Ragazzi e ragazze ballano al Jolly Disco Novafeltria (foto Matthew Scarpellini).

Sabato 12 ottobre si riaprono le porte della storica discoteca dell'entroterra riminese. Al Jolly Disco Novafeltria, superata la "boa" dei 50 anni, è tutto pronto per l'opening party, la festa di apertura della stagione 2019-2020. Come sempre lo staff, alle direttive del gestore Francesco Pula, al quinto anno da "timoniere" del Jolly, ha lavorato alacremente per una nuova stagione ricca di grandi appuntamenti, confermando il format degli anni scorsi, che ha riscosso un grande successo e con la conferma delle date storiche, come Natale e Capodanno. "Siamo molto emozionati, come sempre, nell'attesa di vedere tante persone e ritrovare tanti amici, tutti insieme a divertirsi, dopo i mesi della pausa estiva", racconta il gestore Francesco Pula. Le danze si apriranno alle 23, sulla pista centrale e il prive', con i generi hip-hop, trap, raggaeton e commerciale. "Ci sarà come sempre una grande attenzione da parte nostra sulla sicurezza, anche per ciò che avviene all'esterno del locale. Abbiamo anche aumentato il personale addetto alla sorveglianza", spiega Pula. Al Jolly c'è grande voglia di divertirsi, come sempre in piena sicurezza: sabato 12 ottobre inizia dunque la 51esima stagione per la discoteca, punto di riferimento nell'offerta di divertimento notturno della Provincia di Rimini.