A Rimini sarà un weekend tra sole e nuvole con temperature sopra i 20°

| 16:18 - 10 Ottobre 2019

Qualche possibile debole piovasco nella mattinata di venerdì, poi sarà un weekend tra spazi di sereno e maggiori annuvolamenti, ma senza altre precipitazioni e con temperature massime gradevoli.



Previsioni week-end per Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Venerdì 11 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: molto nuvoloso in mattinata, pressochè coperto a ridosso dei monti. Graduali e ampie schiarite nel pomeriggio-sera, con cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti, salvo debolissimi piovaschi in prima mattinata dal mare verso l’interno.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi fra i +11° delle zone interne e i +15° della costa, massime non superiori a +20°.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 4/11 (bassa).

Attendibilità: alta.



Sabato 12 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: sereno al mattino, poco nuvoloso o velato nel pomeriggio. Nubi in ulteriore aumento al sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, con valori minimi compresi fra i +10° delle zone interne e i +14° della costa, massime che si spingeranno fin sui +22° sulle pianure.

Venti: deboli da Est/Sud-Est.

Mare: poco mosso.

Radiazione UV: 4/11 (bassa).

Attendibilità: alta.



Domenica 13 Ottobre 2019



Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: parzialmente nuvoloso per tutto l’arco del giorno, con temporanee schiarite su pianure e coste.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi fra i +11° delle zone interne e i +14° della costa, massime fino a +21° in pianura.

Venti: deboli da Est/Sud-Est in costa, da Sud-Ovest nelle zone interne.

Mare: pressochè calmo.

Radiazione UV: 3/11 (bassa).

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: la nuova settimana inizierà ancora sotto al segno del tempo stabile. La nuvolosità non mancherà di interessare il cielo della nostra provincia, il quale risulterà parzialmente nuvoloso. Temperature al di sopra delle medie stagionali. Un possibile peggioramento è atteso fra la seconda parte di Martedì 15 e la giornata di Mercoledì 16 Ottobre.



