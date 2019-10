Il poliziotto riminese Mazzini ospite di "Fuori dal Coro" su Rete 4

Attualità

| 16:05 - 10 Ottobre 2019

Roberto Mazzini ospite del programma di Rete 4 "Fuori Dal Coro".

Il poliziotto originario di Novafeltria Roberto Mazzini, già segretario riminese del Sap e oggi segretario del Sap Emilia Romagna, è stato ospite del programma di Rete 4 "Fuori dal Coro", condotto dal vulcanico e polemico giornalista Mario Giordano. Tra i temi affrontati anche la sparatoria nella Questura di Trieste nella quale hanno perso la vita due poliziotti, disarmati da un 33enne di nazionalità dominicana, che impugnando le loro pistole ha rischiato di compiere una strage. Il Sap ha sempre portato avanti una battaglia per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sui rischi che i poliziotti devono affrontare nel loro lavoro, ma anche le problematiche legate alle strutturali carenze di personale e di mezzi in dotazione. Nel dettaglio Mazzini si è soffermato sulle caratteristiche delle fondine per pistole in dotazione agli agenti. Quella più moderna, definita fondina rotante, ha un sistema di sicura affidabile, ma un difetto: il supporto può cedere, rompendosi. Il modello precedente di fondina non permette invece di bloccare l'arma al suo interno. Difetti che il Sap Nazionale ha denunciato dal dicembre 2018.



