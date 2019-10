Rimini: tutto esaurito per il nuovo ciclo di incontri per neo genitori

Attualità

Rimini

| 16:02 - 10 Ottobre 2019

Bubusettete, centro per le famiglie.

Con l’arrivo dell’autunno è ripresa a pieno ritmo la programmazione del Centro per le famiglie. Questa mattina (giovedì 10 ottobre) il primo di un ciclo di appuntamenti dedicati ai neo genitori, Bubusettete, ha visto la partecipazione di più di 40 mamme con i propri bimbi. Bubusettete è uno spazio per mamme e papà con bebè da 0 a 10 mesi, occasioni su misura per permettere ai piccolissimi di fare le prime esperienze: libri morbidi e stimolanti, giochi sonori e tattili, canzoncine filastrocche e ninne nanne, stimolazioni sensoriali e una possibilità per i genitori di condividere attività e momenti dedicati al piacere di stare insieme. Un'operatrice del Centro rimane per la prima mezz'ora per presentare il materiale proposto. Bubusettete è solo una delle tante attività proposte dal Centro per le famiglie, di seguito il link al programma completo, dove troverete, laboratori, percorsi, incontri a cura di esperti dedicati alle diverse tappe di sviluppo infantile, alla coppia e alla famiglia e tanto altro.