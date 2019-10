All'esame di teoria per la patente con telecamera nascosta e mini auricolare nell'orecchio

Cronaca

Rimini

| 14:52 - 10 Ottobre 2019

L'attrezzatura sequestrata al pakistano.

Tenta di superare l’esame di teoria per la patente di guida indossando una felpa con un piccolo foro all'altezza del petto, all'interno un telefono cellulare fissato in modo che la fotocamera fosse posizionata in corrispondenza del foro. Così, attraverso un mini trasmettitore e un mini auricolare nell'orecchio, poteva avvalersi dell'aiuto di un suggeritore esterno. Un 30enne pakistano, richiedente asilo e soggiornante nel ravennate, questa mattina (giovedì 10 ottobre) è stato colto sul fatto presso la Motorizzazione di Rimini, durante l'esame. Merito dell'apposito servizio della squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Rimini che ha sorvegliato lo svolgimento della prova. Per estrarre dall'orecchio del 30enne il micro auricolare, gli agenti hanno dovuto utilizzare una pinzetta. L'uomo è stato denunciato, mentre sono in corso gli accertamenti per risalire ai complici.