Santarcangelo, al via domande per l’inserimento negli albi dei presidenti e scrutatori di seggio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:27 - 10 Ottobre 2019

Municipio del Comune di Santarcangelo.



Sono aperti i bandi per gli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio. Come ogni anno, le scadenze previste sono il 31 ottobre per l’albo dei presidenti di seggio e il 30 novembre per quello degli scrutatori. In entrambi i casi è necessario essere residenti e iscritti nelle liste elettorali di Santarcangelo. Per l’iscrizione all’albo dei presidenti di seggio è inoltre necessario essere in possesso del titolo di scuola superiore, mentre per gli scrutatori è sufficiente aver frequentato le scuole dell’obbligo.



I moduli di domanda corredati dalla copia di un documento di identità possono essere presentati allo Sportello al cittadino dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 oppure inviati per posta, tramite fax (0541/356.300), e-mail (protocollo@comune.santarcangelo.rn.it) o PEC (pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it). Negli stessi termini è altresì possibile presentare domanda di cancellazione da entrambi gli albi.