Santarcangelo, 30mila euro per rifare illuminazione nelle vie Tosi, Mazzini e Costa

| 14:25 - 10 Ottobre 2019

Lampioni (foto di repertorio).

La Giunta comunale di Santarcangelo ha approvato il progetto definitivo per opere di riqualificazione di alcuni impianti di illuminazione pubblica e semaforica in via Tosi, viale Mazzini e via Costa. L’intervento, per una spesa totale di 31.000 euro, prenderà avvio nei prossimi mesi.



Nel dettaglio, in via Tosi – nei pressi dell’incrocio con via dell’Acacia – è previsto l’adeguamento dell’attraversamento pedonale con l’installazione di un lampeggiante retroilluminato a led e un kit di sensori per rilevare la presenza pedoni.



Le linee elettriche dell’impianto semaforico di viale Mazzini, all’incrocio con via Braschi, saranno invece completamente sostituite e messe a norma. L’intervento più consistente, infine, verrà realizzato in via Andrea Costa, dove sarà completato l’impianto di illuminazione dal civico 131 all’incrocio con via Provinciale Uso (lato monte).