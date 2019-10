Il cinema Fulgor celebra i divi di Hollywood belli e dannati: si parte da James Dean e Alain Delon

Eventi

Rimini

| 14:08 - 10 Ottobre 2019

James Dean in Gioventù bruciata.

Domenica 13 ottobre al cinema Fulgor prende il via la nuova rassegna ideata per omaggiare i divi inquieti del cinema. “Belli e dannati” è il nome che accoglie i titoli di film dai protagonisti dannatamente affascinanti e talentuosi. In un mondo abituato più a parlare di dive Hollywoodiane, la programmazione del Cinema Fulgorstrizza l'occhio ai divi: protagonisti del primo appuntamento James Dean e Alain Delon.



James Dean, è il protagonista nel film di Nicholas Ray, Gioventù bruciata. Un vero è proprio cult degli anni '50. Alain Delon, è il dominatore delle scene di René Clément in Delitto in pieno sole, tratto dal romanzo della Highsmith, Il talento di Mister Ripley



Programma domenica 13 ottobre, Cinema Fulgor:



ore 10:00 - Colazione a buffet nel foyer e bar del Fulgor

ore 10:30 - Proiezione Delitto in pieno sole di René Clément

ore 10:30 - Proiezione Gioventù bruciata di Nicholas Ray



I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor la sera della proiezione o nei giorni precedenti negli orari di apertura (16:00 - 21:00). Lunedì dalle 20:30 alle 22:00. Non si accettano prenotazioni.