Associazione guide turistiche sulla Valmarecchia: "Luogo magico, ma privo di strade all'altezza"

| 13:56 - 10 Ottobre 2019

Marco Torri, presidente Confguide Rimini.



E’ scaduto il 30 settembre scorso il termine ultimo per la partecipazione alla creazione di un 'logo' destinato alla promozione della destinazione turistica "Valmarecchia, terra dei Malatesta e dei Montefeltro". Anche la federazione delle guide turistiche Confguide - Confcommercio ha deciso di partecipare. “Non è certo il premio in denaro che ci ha spinto a farlo - sottolinea il presidente Marco Torri - quanto il nostro desiderio di inserirci quanto più possibile nella discussione (sempre aperta) dedicata a come promuovere turisticamente il nostro entroterra. Come Direttivo di Confguide provincia di Rimini abbiamo scelto di affidarci ad una collega e socia in Confguide: una guida turistica che è anche grafica e che ha cercato di sintetizzare in un logo gli spunti ricevuti”.

Il territorio è già stato oggetto di un video promozionale Confguide, meno di due anni fa, che ha toccato i vari territori della Valle del Marecchia, un luogo che – spiega il presidente Torri “riteniamo magico, e che soffre purtroppo la mancanza di strutture adeguate e di una rete stradale all’altezza dello splendore dei suoi luoghi”.

Il concorso ha visto come capofila il comune di Santarcangelo di Romagna e proprio presso la stessa amministrazione la federazione Confguide Rimini ha presentato la propria idea. Il 15 ottobre scopriremo chi ha vinto.