Notato mentre si aggira con fare sospetto nel centro di Talamello: denunciato

| 12:46 - 10 Ottobre 2019

Carabinieri di Novafeltria (foto di repertorio).



Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Novafeltria hanno denunciato un 50enne della Costa d'Avorio per il reato di soggiorno illegale sul territorio dello stato. I militari hanno notato l'uomo che si aggirava con fare sospetto nel centro di Talamello. E' stato quindi fermato per il controllo e dagli accertamenti è risultato l'assenza di un valido titolo di soggiorno in Italia. E' scattata la denuncia, ma anche la notifica del decreto di espulsione, con ordine a lasciare il territorio italiano entro sette giorni.